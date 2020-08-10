منصة موحدة لدعم منظومة الأمن الغذائي بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بوابة «دبي التجارية»، النافذة الإلكترونية الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والتابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، إطلاق منصة «زادي» الموحدة لاستيراد الأغذية، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ دبي ودعم منظومة الأمن الغذائي بدبي.

وجاء الإطلاق الناجح لهذه المنصة نتيجة لتضافر جهود فريق عمل «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ابتداءً من طرح فكرة المبادرة، وانتهاءً بالتنسيق مع كل من «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» و«بلدية دبي» و«جمارك دبي» و«دبي التجارية». ويستفيد من منصة «زادي» أكثر من 18000 شركة في دبي، حيث سيتم تخليص نحو 360000 معاملة سنوياً.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «يأتي إطلاق دبي التجارية لمنصة «زادي» كخطوة مهمة ضمن مسعانا للاستجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات من أسرع دول العالم في التعافي الاقتصادي والاستعداد لما بعد جائحة كوفيد 19.

ويكمن الجوهر الوظيفي لمنصة «زادي» في حماية سلسلة إمداد المواد الغذائية من الاحتكار أو تقلبات العرض والطلب، وتفادي نقص الإمداد وتلف المحاصيل الغذائية في أرضها، والتي يصعب تعويضها بعد انقضاء مواسمها الزراعية إذا لم تواكبها طلبات الشحن وإعادة التصدير والمناولة اللوجستية.

ونقوم بذلك عبر ربط تجّار المواد الغذائية بالعالم ليصلوا إلى المخزون الغذائي في الوقت المثالي، مستفيدين من تواجد موانئ دبي العالمية في أكثر من 50 دولة، وتأمين نقل المواد الغذائية بواسطة عدد من الخيارات التي يقدمها شركاؤنا في خطوط الشحن، بالتكامل مع جمارك دبي وبلدية دبي، لتتم الإجراءات بكل سهولة وانسيابية، ولنقول لدول العالم إنه يمكنكم الآن الاعتماد على دبي في الحصول على الإمدادات الغذائية».

وتشمل المبادرة عمليات التفتيش الموحد في ميناء جبل علي؛ حيث تتولى جمارك دبي عمليات التفتيش الأمني والجمركي، في حين تقوم فرق بلدية دبي بالتأكد من سلامة الأغذية، دون أن يحتاج المتعاملون إلى تشتيت جهودهم.

فوائد

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تحقق لنا منصة «زادي» العديد من الفوائد على المدى القريب والبعيد. فعلى المدى القريب، تساعدنا المنصة في تعزيز التكامل بيننا وبين جمارك دبي، لاسيما فيما يتعلق بالرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، والتأكد من استيفائها للمواصفات الغذائية المعتمدة، بما يضمن عدم ازدواجية تقديم الطلبات.

أما على المدى البعيد، فتمكننا المنصة من تسهيل الإفراج عن الأغذية المستوردة وتوحيد قنوات تقديم الخدمة، بما يلبي طموحات المتعاملين، ويسهل إدارة الإمدادات الخارجية لتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي. فالمنصة تساعد في رسم صورة كاملة لنا كأصحاب قرار، بما تمتلكه من بيانات متكاملة حول سلسلة الإمداد والتوريد للمواد الغذائية من الدول المصدرة للأغذية إلى الدولة».

تكامل

وقال أحمد مصبح، مدير عام جمارك دبي: «العالم بعد جائحة كوفيد 19 ليس كالعالم قبله، ونقول بكل ثقة إن تجارة المواد الغذائية بعد منصة «زادي» ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل إطلاقها. فنحن نتعامل في جمارك دبي مع المواد الغذائية بدرجة عالية من الحرص؛ نظراً لحساسية تلك الشحنات وسرعة تعرضها للتلف.

والآن عبر منصة «زادي»، سنتمكن من إجراء كل المعاملات الجمركية، وتفتيش وفسح شحنات المواد الغذائية بسرعة أكبر مما كانت عليه في السابق، لأن تكامل المعلومات الذي توفره المنصة بيننا وبين باقي الجهات ذات العلاقة بالمواد الغذائية، لاسيما بلدية دبي، يختصر قدراً كبيراً من الوقت والتدقيق الإضافي الذي كنا نضطر للقيام به سابقاً».

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