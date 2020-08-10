اقتصادية رأس الخيمة وبريد الإمارات يسهلان تراخيص التوصيل السريع

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وقعت مجموعة بريد الإمارات أمس اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف تسريع الإجراءات لإصدار تراخيص لشركات التوصيل السريع عن طريق الربط الإلكتروني. وبموجب هذه الاتفاقية ستتقلص مدة تقديم الخدمة من 10 أيام عمل لتتم خلال 2-1 يوم.

وقع الاتفاقية عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وأكد عبدالله الأشرم أهمية التطوير والتحسين المستمر في نظم وآليات تقديم الخدمات لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وذلك تماشياً مع توجهات الإمارات بشأن تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات والخدمات وتقديمها للمتعاملين بشكل أكثر كفاءة وفعالية ومرونة.

وأضاف: يجسد التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، توجهات الدولة واستعدادها للمستقبل من خلال تسهيل ممارسة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وهو ما ينعكس في استراتيجية مجموعة بريد الإمارات بتعزيز التعاون الفعّال مع الجهات والدوائر الحكومية للوصول إلى حلول وأفكار لتبسيط الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها بما يساهم في تعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.

وأكد الدكتور عبدالرحمن النقبي أن هذه الشراكة المؤسسية ستنعكس على تعزيز الخدمات المشتركة بين الجهتين لما فيه صالح الأعمال التي من ضمنها تبسيط إجراءات التراخيص لهذه الشركات ما يرفع رضا هذه الشركات عن الخدمات المشتركة المقدمة فضلاً عن تحقيق التوجهات الاستراتيجية في سهولة الوصول لخدمات الطرفين.

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