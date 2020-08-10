الكونغو وأيرلندا ضمن قائمة كبار الشركاء التجاريين لأبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ظهرت جمهوريتا الكونغو وأيرلندا للمرة الأولى، ضمن قائمة الشركاء التجاريين العشرة الكبار لأبوظبي، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن أبرز التغييرات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» على اقتصاد الإمارة.

وكشف أحدث تقرير لمركز إحصاء أبوظبي عن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة عن أن جمهورية الكونغو قفزت، لتحتل مرتبة الشريك التجاري الخامس لأبوظبي خلال أبريل بتبادلات تجارية بقيمة 381.6 مليون درهم. كما احتلت مرتبة الشريك السادس في قائمة كبار الشركاء التجاريين على مستوى الواردات، حيث ارتفعت واردات أبوظبي من الكونغو من ملياري درهم للفترة من يناير- أبريل 2019 إلى 2.19 مليار درهم للفترة من يناير- أبريل 2020.

كما أظهر التقرير أن جمهورية أيرلندا احتلت مرتبة الشريك الرابع لأبوظبي على مستوى تجارة المعاد تصديره بمقدار 74 مليون درهم. وأوضح التقرير أن التبادل التجاري بين أبوظبي والاتحاد الروسي شهد تراجعاً كبيراً، حيث انخفض من 2.13 مليار درهم للفترة من يناير- أبريل 2019 إلى 168 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضح التقرير أن قائمة الشركاء التجاريين العشرة الكبار للإمارة شهدت تغييرات ملحوظة، حيث عادت اليابان لتحتل مرتبة الشريك التجاري الأول على مستوى الواردات بدلاً من الولايات المتحدة والسعودية اللتين تنافستا على هذا الترتيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما تبادل بقية الشركاء الكبار وهم الصين وسويسرا والكويت وسلطنة عمان والبحرين والمملكة المتحدة وألمانيا والهند مراكزهم في قائمة العشر الكبار.

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