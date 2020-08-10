«زووم» و«إنستاشوب» يتيحان طلب المشتريات إلكترونياً

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت «زووم» وتطبيق «انستاشوب» اتفاقية تعاون تتيح للعملاء التمتّع بتجربة لا تلامسية بالكامل من خلال طلب مشترياتهم عبر الإنترنت أثناء تزوّدهم بالوقود في محطات خدمة اينوك. وبموجب الاتفاقية، يمكن للعملاء إجراء طلباتهم قبل أو عند وصولهم إلى محطات خدمة اينوك/‏‏‏ ايبكو، وإدخال بيانات سيارتهم وسداد ثمن المشتريات عبر التطبيق باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية.

ومن ثم، يتم توصيل الطلبات مباشرة إلى سيارات العملاء، ما يجنبهم الاتصال المباشر أو التعامل مع المدفوعات النقدية، وبالتالي الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي. وتتوفر الخدمة حالياً في 21 متجراً من متاجر زووم في محطات خدمة اينوك بدبي، وتخطط سلسلة المتاجر لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتغطي 50 متجراً آخر بحلول منتصف شهر أغسطس.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا المتواصل على تقديم أفضل الخدمات التي تعزز راحة عملائنا وترتقي بتجربتهم، وتسهم أيضاً في ضمان صحة وسلامة المجتمعات التي نزاول نشاطنا فيها، وخصوصاً خلال هذه الفترة العصيبة.

وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع «إنستاشوب» التزامنا بتوجيهات التباعد الاجتماعي الصادرة عن الهيئات الصحية في الإمارات ، وتسهم أيضاً في ضمان سلامة وأمان جميع شركائنا. وتتوفر الخدمة حالياً في 21 محطة خدمة اينوك في دبي

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