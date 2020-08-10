ندوة لـ«تريندز» بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، غداً في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات، آخر ندوة ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي» عن بُعد تحت عنوان: «مستقبل الاقتصاد العالمي: تحديات النمو ومخاطر الكساد»، في بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت.

وسيدير فعاليات الندوة د. جان فارس خبير اقتصادي ومستشار أول لدى حكومة الإمارات، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين من بينهم د. رباح ارزقي كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة، ود. روبرت كوبمان كبير الاقتصاديين، ومدير قسم البحوث الاقتصادية والإحصاء بمنظمة التجارة العالمية في سويسرا، ود. جيرونيم كابالدو خبير اقتصادي وباحث في الشؤون الاقتصادية، قسم الأمم المتحدة المعني باستراتيجيات العولمة والتنمية لد (أونكتاد) في سويسرا.

وتسعى الندوة إلى تقديم إجابات محددة حول مسارات نموه بعد «كوفيد 19»، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من خلال محاور عدة: أولها: كيف سيكون شكل العودة للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي؟ وثانيها: هل تزداد حدة عدم التوازن بين الدول في إطار تباين سرعة العودة إلى النشاط الاقتصادي؟ وثالثها: تحولات جديدة – نماذج أعمال جديدة: نظرة لما بعد مرحلة «كوفيد 19»، ورابعها: مستقبل دور المؤسسات الاقتصادية الدولية في ما بعد مرحلة «كوفيد 19».

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