«دار التكافل» تعيّن راجيش سيثي رئيساً تنفيذياً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دار التكافل»، أمس، تعيين راجيش سيثي في منصب الرئيس التنفيذي لها بعد استكمال الاستحواذ على شركة التأمين الإسلامية «نور للتكافل»، التي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها.

وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: نرحب بانضمام راجيش إلى عائلة تكافل المتنامية، وذلك من أجل تعزيز الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس إدارة الشركة. وسيسهم وجوده معنا في ضمان مسار خطتنا للتوسع في صناعة التكافل الإماراتية ويدفعها إلى الإمام.

وقال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»: أؤمن منذ فترة زمنية طويلة بالإمكانات غير المُستغلة في قطاع التأمين التكافلي في الإمارات، وأتطلع قدماً إلى العمل مع فرق العمل الجديدة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع تصبّ في صالح عملائنا وموظفينا ومساهمينا.

وتمكنت «نور للتكافل» تحت قيادة سيثي، من حصد جائزة «أفضل مزود لخدمات التأمين الإسلامي 2020» من قبل «جوائز الإمارات للأعمال»، بالإضافة إلى جائزة «أفضل مزود لخدمات التكافل». وستشكل عملية الاستحواذ خطوة متقدمة نحو إنشاء ثاني أكبر شركة تأمين إسلامية في الإمارات تحت قيادة مجلس إدارة «دار التكافل».

ويتيح النطاق المتزايد للأعمال وصول العملاء إلى مجموعة أوسع من منتجات وخدمات التأمين الإسلامية المبتكرة. وستتصرف «دار التكافل» المدرجة بسوق دبي المالي كشركة قابضة، وهي تمتلك «نور للتكافل العامة» بالكامل و«نور للتكافل العائلي»، وسيتم تغيير اسم العلامة التجارية للشركة الأم إلى «نور للتكافل» (إحدى شركات دار التكافل)، باعتماد نهج جديد.

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