فتح كافة الأنشطة الاقتصادية لمنتسبي «ريادة» في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن فتح كافة الأنشطة الاقتصادية أمام الراغبين في التسجيل في برنامج «ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل مع استيفاء الشروط الخاصة بكل نشاط، ويُعد برنامج «ريادة» أول برنامج من نوعه في إمارة عجمان يخدم المواطنين والمواطنات على حد سواء القاطنين في الإمارة ويتيح مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية من المنزل، وبلغ عدد المشاريع المنتسبة للبرنامج منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي 115 مشروعاً.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن التوسّع في الأنشطة الاقتصادية لمنتسبي برنامج «ريادة» جاء بعد أن كان مقتصراً على 120 نشاطاً.

وأوضح أن التسجيل في البرنامج متاح عبر موقع الدائرة ajmanded.ae والتطبيق الذكي Ajmanded، مع إمكانية إصدار الرخصة من مراكز إسعاد المتعاملين، ممثلة في مركز تسهيل الهاجس، مركز تسهيل تواصل، ومركز تسهيل المعلومات، مركز تسهيل إي كيو سي، إضافة إلى فرعي الدائرة في منطقتي مصفوت والمنامة، ويتطلب إصدار الترخيص أن يكون المقر في إمارة عجمان، بصفة صاحب الترخيص مالك أو مستأجر أو يسكن مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما يتطلب استيفاء المقر لشروط الصحة والسلامة العامة.

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