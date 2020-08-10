منح من «شراع» و«الهلال للمشاريع الناشئة» لـ 11 شركة

المصدر: (الشارقة - البيان)

قدم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وشركة الهلال للمشاريع الناشئة منحاً إلى 11 شركة ناشئة، وذلك ضمن تعاونهما وجهودهما الداعمة للشركات الناشئة ومساعدتها على استمرارية أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كورونا».

وشملت المنح التي تتجاوز 700 ألف درهم المقدمة للمشروعات الناشئة المتخصصة بقطاعات حيوية تلبي احتياجات جميع أفرد المجتمع .

وتندرج هذه المنح المشتركة تحت مظلة الحملة العالمية #UbuntuLoveChallenge التي تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومامادو كويدجيم توريه، مؤسس «مؤسسة إفريقيا 2.0»، ويأتي هذا التعاون بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والهلال للمشاريع الناشئة عقب إطلاق (شراع) صندوقاً لدعم الشركات الناشئة بقيمة مليون دولار في بداية العام الجاري.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): ركزنا من خلال هذه المنح على مساعدة الشركات الناشئة التي شاركت في البرامج التدريبية والتمكينية المختلفة في مركز شراع وتأثرت بتداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لضمان قدرتهم على التعافي واستئناف أعمالهم.

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