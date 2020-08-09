«مفاجآت صيف دبي» ترحب بالعودة إلى المدارس

المصدر: دبي - البيان

تقدم «مفاجآت صيف دبي 2020» مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية وحلول موسم العودة إلى المدارس فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بنهاية العطلة الصيفية مع أفضل الفعاليات والعروض الترويجية في أشهر المتاجر والوجهات الترفيهية في دبي.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة لتتيح للأهالي والأطفال الاستعداد بالشكل الأمثل للعودة إلى المدارس.

ويمكن لزوار «مول الإمارات» من 13 حتى 16 أغسطس الجاري المشاركة في محاولة كسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية من خلال محاولة تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم مصنوعة من علب المنتجات، وستأخذ لوحة الفسيفساء شكل شخصية مدهش الشهيرة والمحبوبة.

ويمكن للطلاب الرياضيين اختبار مهاراتهم في كرة القدم مع فعالية عالم دبي للرياضة استعداداً لممارسة الرياضة في المدرسة، حيث تشكل صالة اللياقة البدنية المغلقة في مركز دبي التجاري العالمي - الوجهة الأمثل لكل الأعمار - للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والتدرب على كرة السلة والقدم والركبي، يفتح عالم دبي للرياضة أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ويستمر لـغاية 3 أكتوبر.

لحظات المرح

وتشكل فعالية «يوجا على قمة البرج» الخيار الأمثل للأهالي والأطفال للاستعداد ذهنياً وجسدياً للفصل الدراسي الجديد، حيث تتيح الفعالية التي تقام ثلاث مرات أسبوعياً لحوالي 24 شخصاً من عشاق اليوجا من كل الأعمار الاستمتاع بأروع الإطلالات على «برج خليفة» من الساعة 6 صباحاً، وذلك تحت إشراف نخبة من خبراء اليوجا.

وتشكل «أكوا فن» - الحديقة المائية الكبيرة مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس» - الخيار الأمثل لقضاء لحظات من المرح والحفاظ على اللياقة البدنية في الوقت نفسه، حيث تدعو الحديقة، التي تتخذ مساراتها شكل عبارة «أنا أحب دبي» عند رؤيتها من الأعلى، الأصدقاء والعائلات وعشاق الرياضة لتجربة المسارات الحماسية وأنشطة اللياقة البدنية يومياً حتى 31 أغسطس الجاري، والاستمتاع بتمارين السباحة والكارديو تحت أشعة الشمس.

الحديقة المائية

كما تقدم «مفاجآت صيف دبي» المزيد من التجارب الحماسية في الحدائق المائية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، حيث تدعو حديقة «وايلد وادي» العائلات للاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية، وتقدم الحديقة المائية الشهيرة عرضاً مميزاً عبر الإنترنت، والذي يتضمن ثلاثة أشهر من المتعة والتسلية مقابل 297 درهماً للشخص الواحد.. فيما تقدم «لاجونا ووتر بارك» في «لا مير» عرضاً صيفياً رائعاً يتضمن تذكرة خاصة للعائلات والأصدقاء، حيث يمكن للزوار شراء ثلاث تذاكر والحصول على الرابعة مجاناً بما يشمل إمكانية الاستمتاع بكل ألعاب ومنزلقات الحديقة المائية والدخول إلى شاطئها الحصري.

ويمكن للزوار والمقيمين الحصول على المزيد من التشويق مع تجربة «إكس لاين في دبي مارينا» من خلال تجربة أطول مسار انزلاقي داخل المدن في العالم على ارتفاع 170 متراً، كما يمكن لعشاق المغامرة زيارة «سكي دبي» الحديقة الثلجية المغلقة الأولى على مستوى المنطقة للاستمتاع بثلاثة عروض ترويجية مميزة حتى 31 أغسطس، بالإضافة إلى العديد من العروض والفعاليات في مختلف المراكز التجارية ومناطق دبي.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» برنامج «عالم مدهش» للمنح المدرسية، حيث يتيح فرص الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم لـ18 طالباً مع بداية الفصل الدراسي الجديد، حيث يمكن استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية خلال الفصل الدراسي المقبل وبعده، في حين يتوفر هذا العرض الذي يستمر حتى 26 أغسطس الجاري للمتسوقين عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في أي من مراكز التسوق المشاركة في أنحاء دبي.

تجربة تسوق

ويمكن لزوار مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة مع سحوبات «شير مليونير» حتى 22 أغسطس، حيث يتاح لهم الدخول في السحب والفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير»، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم في «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»، ومسح إيصالات الشراء عبر تطبيق شير للهواتف الذكية.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي عرض العودة إلى المدارس المميز حتى 29 أغسطس، حيث تتيح لعشرين عائلة محظوظة فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم.. بينما يتيح عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الدخول تلقائياً في السحب للفوز بجوائز نقدية بقيمة 5 آلاف درهم، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

ويمكن للطلاب اقتناء أجمل الأزياء المدرسية مع عرض التسوق «الخالي من ضريبة القيمة المضافة» يومياً على مدار الأسبوع في متاجر «كلوب أباريل»، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على أشهر العلامات التجارية خلال العرض المستمر حتى 13 أغسطس الجاري.

ويقدم «دبي مول» للعائلات أفضل عروض العودة إلى المدارس، حيث يتيح لهم فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج الولاء «سكاي واردز - طيران الإمارات»، أو بطاقة هدايا من إعمار بقيمة 10 آلاف درهم، ويتوفر العرض المميز للزوار والمقيمين عبر تنزيل تطبيق «دبي مول» على هواتفهم، وتصوير إيصالات التسوق أو الترفيه أو الأطعمة والمشروبات التي تبلغ قيمتها 350 درهماً على الأقل للدخول في سحوبات أسبوعية للفوز بمليون نقطة من برنامج «سكاي واردز» حتى 22 أغسطس.

فرص الفوز

كما يمكن للمتسوقين المشاركة في لعبة «امسح واربح» التي تقدم جوائز يومية على مدار 30 يوماً عبر تطبيق «دبي مول»، وذلك عند إنفاق 300 درهم، بالإضافة إلى فرصة الفوز ببطاقتي هدايا من إعمار بقيمة 100 ألف درهم أسبوعياً حتى 16 أغسطس الجاري وغيرها من العروض والجوائز اليومية.. فيما يمكن للمتسوقين من أعضاء برنامج الولاء «يو» من إعمار الاستمتاع بتجارب التسوق لموسم العودة إلى المدارس، مع فرصة الفوز بتشكيلة من قسائم التسوق المميزة، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في مراكز التسوق التابعة لمجموعة «إعمار» و«دبي مارينا مول».

كما يمكن للعائلات قضاء أمتع الأوقات قبل افتتاح المدارس مع عروض الإقامة المميزة في أفضل فنادق دبي بما في ذلك فندق «فيرمونت النخلة»، الذي يقدم تخفيضات بنسبة 30% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، ومنتجع «جبل علي» الذي يقدم قسائم بقيمة 100% من سعر الغرفة، صالحة للاستخدام في منافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 20 بالمائة على أسعار الغرف ومنافذ المأكولات والمشروبات في منتجع «سيزرز بلوواترز دبي».

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