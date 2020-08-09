«إنترتك» تطلق برنامجاً لضمان الصحة والسلامة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنترتك» مؤخراً إطلاق برنامج «بروتيك» لضمان الصحة والسلامة والعافية والهادف لحماية الناس ومواقع العمل والأماكن العامة، بما في ذلك حل «مراقبة منع انتشار العدوى» في المنطقة. و«بروتيك» هو أول حل شامل لخدمات الضمان والمصمم لمنح الشركات في جميع القطاعات والموظفين والمستهلكين الثقة التي يحتاجونها لمزاولة أعمالهم في «الظروف الطبيعية الجديدة» بعد كوفيد 19.

وقعت «إنترتك» مؤخراً عقداً لتوفير أحد حلول «بروتيك» التي تقدمها الشركة إلى مجموعة «البيك»، إحدى سلاسل الوجبات السريعة الأكثر رواجاً. وتتواصل الشركات من مختلف القطاعات مع «إنترتك» لتطبيق حلول الضمان من «بروتيك» في مؤسساتها، حيث وقعت «إنترتك» مؤخراً عقوداً متعددة.

وقال ماثيو سكينر، المدير التنفيذي الإقليمي في «إنترتك»: «في هذه الأوقات ة التي تُعد فيها الصحة العامة والسلامة من أهم الأولويات بالنسبة للجميع، كان من المهم بالنسبة لـ «إنترتك» أن تقدم خبراتها ومشورتها للعملاء في قطاعات متعددة. وحل «بروتيك» الجديد من إنترتك هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

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