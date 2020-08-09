فريق «براون أرماديلو» يشارك بمؤتمرات المال العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة براون أرماديلو المحدودة لإدارة الاستثمار ومقرها الإقليمي في دبي أن فريقها التنفيذي سيحضر مؤتمرات المال في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 بالتزامن مع جولة في مكاتب الشركة في تلك المناطق، حيث يحضر فريق شركة براون أرماديلو الأحداث التالية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وهي أسبوع الفوركس آسيا في سنغافورة - 26 أكتوبر، ومؤتمر المال 2020 في لشبونة - 2 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة محلية في قمة الاستثمار في الشرق الأوسط في العاصمة أبوظبي - 9 نوفمبر المقبل.

ويأتي قرار تضمين حضور المؤتمرات في الجولة استجابة مباشرة للمستوى العالي من الاهتمام الذي تم تلقيه بعد الإطلاق الناجح لشركات BAIA التجارية لبرنامج التداول في الربع الأول من عام 2020.

وقال لويس رافول الرئيس التنفيذي: «نحن سعداء للغاية بالنتائج التي نراها من نظام BAIA التجاري، وبالمثل فإن مستوى الاهتمام الذي حققه مرحب به للغاية، أعلم أنني أتحدث بالنيابة عن جميع أعضاء فريقنا الذين يسافرون عندما أقول إننا جميعاً نتطلع إلى الاجتماع مع العديد من الأشخاص اللطفاء بما يكفي لإظهار الاهتمام بخدماتنا قدر الإمكان ويمكننا حقاً أن نعرض لهم التحسينات الإضافية التي أدخلناها على أنظمة التداول لدينا».

وشركة براون أرماديلو المحدودة لإدارة الاستثمار تأسست منذ عام 2007 ولها مكاتب تقع في لندن والمكسيك وهونغ كونغ، يستهدف من خلالها الشركاء المؤسسون جمع العلم والتكنولوجيا معاً لإنشاء شركة تجارية مالية تقود نجاحاً مستداماً في التداول عالي التردد من خلال استراتيجيات تستند إلى دراسات عميقة للدورية والعلاقة بين الأسهم والعقود الآجلة وأسواق العملات.

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