65 % ارتفاع أرباح «رأس الخيمة العقارية» النصفية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 65% لتصل إلى 27 مليون درهم مقارنة مع 16 مليوناً في النصف الأول 2019، فيما تجاوزت الإيرادات 120 مليون درهم. وتمتلك الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً إجمالي أصول تبلغ قيمتها الكلية 5.67 مليارات درهم، مقارنة مع 5.59 مليارات نهاية العام الماضي، وهو ما يشير إلى النمو المستمر لقيمة أصول الشركة.

وقال محمد القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رأس الخيمة: تعكس نتائج النصف الأول من العام الجاري قوة شركة رأس الخيمة العقارية، والمستمدة من دعم المستثمرين المستمر لمشاريع الشركة. وقد حققنا خطوات تشغيلية متميزة، حيث قمنا خلال الفترة بتسليم الوحدات السكنية في مشروع جيت واي ريزيدنس لملاكها. كما تستمر أعمال الإنشاء في مشروع الواجهة البحرية المتميز «فيلات ماربيا»، الواقع في جزيرة الحياة ضمن مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة. ونتطلع بكل ثقة إلى ما تبقى من عام 2020 لنواصل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وجاءت النتائج المتميزة التي حققتها شركة رأس الخيمة العقارية في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإقبال الملحوظ على مشاريعها الجديدة وبفضل محفظتها العقارية المتنوعة. حيثُ قامت الشركة خلال هذه الفترة بطرح أراضي المرسى السكنية للبيع، والتي تطل على الواجهة البحرية في رأس الخيمة. وحققت الشركة ارتفاع في حجم مبيعات فيلات ماربيا مدعومة بحملات تسويقية متميزة. ومن المتوقع أن يمثل فندقا «إنتركونتيننتال ميناء العرب» و«أنانتارا ميناء العرب» جزءاً مهماً من محفظة الشركة في قطاع الضيافة، الذي سيشكل رافداً مهماً في السنوات اللاحقة، من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عنه، وبالتالي الاستمرار في لعب دور مهم في تنمية القطاع العقاري في الإمارات.

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