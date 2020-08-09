مبادرة نوعية تدعم منظومة دبي الغذائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بوابة "دبي التجارية"، النافذة الإلكترونية الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود، التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات عن إطلاق منصة "زادي" الموحدة لاستيراد الأغذية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ إمارة دبي. ويأتي ذلك التزاماً منها بمواكبة استراتيجية الإمارات بأن تكون من أسرع دول العالم في التعافي الاقتصادي، وتوفير القدرات الذكية لما بعد جائحة كوفيد-19، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى أن تصبح رائدة في تقديم كافة خدمات الاستيراد وإعادة التصدير ضمن نافذة موحدة.

وجاء الإطلاق الناجح لهذه المنصة نتيجة لتضافر جهود فريق عمل "بناة المدينة"، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ابتداءً من طرح فكرة المبادرة، وانتهاءً بالتنسيق مع كل من "موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات" و "بلدية دبي" و "جمارك دبي" و "دبي التجارية". ويستفيد من منصة "زادي" أكثر من 18,000 شركة في دبي، حيث سيتم تخليص نحو 360,000 معاملة سنوياً.

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