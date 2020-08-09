مطار دبي الدولي يستقبل اللبنانيين بالورود

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطار دبي الدولي المسافرين اللبنانيين لدى وصولهم بالورود والدعاء بالسلامة. جاءت هذه اللفتة من قبل إدارة الجمارك في مطار دبي الدولي تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت متسبباً في خسائر بشرية ودمار واسع في العاصمة بيروت.

وحيّا موظفو الجمارك المسافرين اللبنانيين، ووزعوا عليهم الورود البيضاء مصحوبة بدعوات السلامة، في لمحة أرادوا بها التعبير عن التضامن مع أهل لبنان في هذه الأزمة. وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: مبادرة جمارك دبي للترحيب بالمسافرين اللبنانيين بالزهور لدى وصولهم إلى دبي ما هي إلا تعبير واضح عن مدى الحرص على التخفيف مما تعرضوا له من ضغوطات جراء هذه الأزمة، وتجسيد لمدى الرعاية والاهتمام وروح التضامن التي يكنها مجتمع الطيران هنا، وأنا متأكد من أن هذه اللفتة الطيبة وفرت قدراً من الإحساس بالراحة للمسافرين والجالية اللبنانية خلال هذه الأوقات بالغة الصعوبة.

يذكر أن الإمارات كانت من أوائل دول العالم التي بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والمعدات والتجهيزات الطبية المختلفة إلى لبنان فور وقوع الانفجار، وذلك تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، وتأكيداً على وقوف الإمارات إلى جانب الأشقاء في مواقف المحن.

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