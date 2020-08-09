"طاقة" تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة أبوظبي للنقل والتحكم

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأحد، عن تعيين الدكتور عفيف سيف اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي لشركتها التابعة، أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو"، حيث سيعمل اعتباراً من اليوم، على تعزيز الدور الحيوي الذي تضطلع به شركة "ترانسكو" في إطار مسيرة التحوّل التي يشهدها قطاع والماء والكهرباء في إمارة أبوظبي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة": "يسعدنا الترحيب بالدكتور عفيف في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكو"، والسجل الحافل للإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الطاقة، إلى جانب خبرته التقنية العميقة ومهاراته القيادية المؤثرة، ستمكنه من قيادة "ترانسكو" نحو تعزيز دورها المساهم بضمان تأمين واستقرار القطاع حتى يحافظ على قدراته كمنظومة تتسم بالفعالية، والكفاءة، والاستدامة، وتحقق القيمة، والقدرة على تحقيق التطلعات المستقبلية".

من جهته، قال الدكتورعفيف سيف اليافعي: "أتطلّع قُدماً لتولي هذا الدور القيادي في "ترانسكو" والمساهمة بدعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق التحوّل في قطاع الماء والكهرباء، إلى جانب تحقيق رؤية الشركة والتزامها بالاستدامة والتميز في عملياتها التشغيلية".

ويأتي تعيين الدكتور عفيف سيف اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكو" عقب إنجاز "طاقة" لصفقة الاندماج الناجحة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو الماضي، وقد أثمر الاندماج عن إطلاق شركة جديدة تعد واحدة من أكبر الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات متخصصة بالمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.

وبموجب هذه الصفقة تم نقل ملكية معظم الشركات والأصول المتخصصة بتوليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي كانت تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، ومن بينها شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، إلى شركة "طاقة"، وذلك مقابل إصدار الأخيرة 106,367,950,000 سهماً جديداً لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة.

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