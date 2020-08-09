«يوروموني»: تحسن قوي في مناخ الإمارات الاستثماري

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت مجلة «يوروموني» البريطانية أن الإمارات تواصل تعزيز مناخها الاستثماري الإيجابي، خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020.

ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية حول العالم أمس تحديثاً لرصدها لمستويات التحسن في المناخ الاستثماري لدى الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق، والمعروفة أيضاً باسم «طريق الحرير الجديد»، والتي أطلقتها الصين في عام 2013.

وتوقّعت «يوروموني» في تقريرها بأن يبلغ مستوى التحسن في المناخ الاستثماري لدى الإمارات في النصف الثاني من العام الجاري 111.03 درجة، وهي من الدرجات التي تنتمي إلى فئة التحسن القوي وسجلت الإمارات 109.95 درجة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت «يوروموني» أن استمرار الإمارات في تحقيق التقدم من فترة نصف سنوية إلى الأخرى فيما يتعلق بتعزيز مناخها الاستثماري يعزَى بالأساس إلى احتفاظها بالتقدم في العوامل الرئيسية الجاذبة للاستثمار، وهي الاستقرار السياسي، المناخ الاقتصادي وجودة البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات الخارجية وقدرت المجلة الوزن النسبي للإمارات على مؤشر مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الثاني من العام الجاري بنحو 2.58%.

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