4.1 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقّعت «فيتش سوليوشنز» أن تشهد الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً يتجاوز 4 % خلال العام المقبل.

ونشرت المؤسسة البريطانية للدراسات الاقتصادية تقريراً تستشرف فيه آفاق التعافي المُنتَظَر لمختلف اقتصادات العالم بعد أزمة «كورونا».

وأوضح التقرير أن الإمارات تنتمي إلى مجموعة من الدول التي يُتَوَقّع لها أن تحقق تعافياً اقتصادياً في 2021 على نحو أقوى كثيراً مما ستحققه بقية الدول، وتضم هذه المجموعة مع الإمارات كلٍ من الولايات ، كوريا الجنوبية، فيتنام، ماليزيا وبولندا.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن تحقق الإمارات في 2021 نمواً اقتصادياً دورياً قوياً بنحو 4.1% كما توقّعت أن تحتفظ الدولة بمتوسط نمو بين 4 و4.1% من 2021 وحتى 2024.

وأفاد التقرير بأن النمو القوي المتوقع يُعزَى إلى عدة حقائق على أرض الواقع ومنها الالتزام الواضح من جانب الإمارات وبقية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك+» بسياسة خفض إنتاجها من النفط، للحيلولة دون المزيد من الانخفاض في سعره، فضلاً عن تنظيم معرض «اكسبو 2020 دبي»، والذي تأجل إلى أكتوبر من العام المقبل.

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