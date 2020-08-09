استطلاع «البيان»: التدابير الوقائية ثقة تعزز القطاع السياحي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تتجاوز 73% يرون أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة أسهمت في زيادة ثقة السياح والزوار بالقطاع السياحي بالدولة ما يساهم في دفع عجلة النشاط خلال الفترة القادمة.

وأكد 73% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن التدابير الوقائية والاحترازية أسهمت في تعزيز النشاط السياحي بالدولة، بينما قال 27% لا، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 75% قالوا نعم، فيما قال 25% لا.

وقال الخبير السياحي محمد مصطفى، عضو المركز العربي السياحي، إن كافة القطاعات في دولة الإمارات عموماً والقطاع السياحي خصوصاً طبقت أفضل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أعلى المعايير العالمية للحفاظ على صحة الزوار والسياح والنزلاء.

وتوقّع مصطفى عودة قوية للسياحة، بعد انحسار الجائحة بعد أن نجح القطاع في تعزيز ثقة الأسواق العالمية، من خلال الإجراءات التي اتخذتها لضمان أمن وسلامة النزلاء، وتجهيز الأنظمة الرقمية التي تضمن تقليل الاحتكاك بالنزلاء إلى حده الأدنى، إضافة إلى إطلاق الحملات الترويجية، والعروض المتنوعة، وتجديد الشراكات مع شركات السياحة العالمية، ومواقع الحجز والسفر الإلكتروني.

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