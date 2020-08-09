«المركزي» يقر تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أقرّ مجلس إدارة مصـرف الإمـارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد. وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية وهما نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.

وأكد معالي عبدالحميد محمد سعيد، محافظ المصرف المركزي أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطــة الدعــم الاقتصادي المعتمــدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد 19 على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

خطوة إضافية

وأكد المصرف المركزي في بيان أمس على أن هذا التدبير يأتي كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19 مشيراً إلى تأثير هذه التغييرات على «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة»، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى «نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة» التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

ويرجع الهدف من هذه النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة ، كما أن تيسير «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة» سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.

تيسير مؤقت

وأكد المصرف المركزي أنه سيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية. وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» بخفض النسبة إلى ما دون 100% على ألا تقل عن 90%.

أما فيما يتعلق بـ «نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110% وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.

تسهيلات

وأوضح المصرف المركزي بأنه ولأغراض احتساب نسبتي «صافي مصادر التمويل المستقرة» و«القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصــادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

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