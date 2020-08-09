«مجموعة الوليد» تفتتح فندقاً بـ100 مليون بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «مجموعة الوليد الاستثمارية»، عن افتتاح أول منشأة فندقية من فئة 4 نجوم، ضمن منطقة «جميرا» في دبي على مقربة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية والملاصق لشاطئ بحر العرب الساحر، ويشتمل على 80 غرفة بتكلفة إجمالية 100 مليون درهم.

وقال رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الوليد الاستثمارية»: «على الرغم من التداعيات القاسية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على قطاع الضيافة العالمي، نؤكد ثقتنا ودعمنا للإجراءات والتدابير والقرارات الحكومية الجريئة للدفع بنشاط العجلة الاقتصادية والعودة تدريجياً بالحياة الطبيعية».

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