اقتصادية دبي: 3.648 شركة عاملة في منطقة جميرا

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة جميرا حتى اليوم وصل إلى 3.648 شركة، وتوزعت الرخص التي تم إصدارها حسب النشاط كالآتي: التجارية (1.919) وبلغت حصتها (52.6%)، المهنية (1.663) وبلغت حصتها (45.6%)، ثم السياحية (48)، وبلغت حصتها (1.3%)، والصناعية (18) وبلغت حصتها (0.5%). ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في جميرا لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال، والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة جميرا، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 49.5%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 36.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 5.3%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة- الشخص الواحد، فرع شركة مقرها في إمارة أخرى، وفرع شركة خليجية، وفرع شركة أجنبية، مساهمة عامة، وفرع شركة/‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة خاصة، توصية بسيطة، ومكتب ارتباط حكومياً وغيرها.

رخص وأنشطة

ووصل إجمالي عدد رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة جميرا إلى 25.219 رجل أعمال تصل نسبتهم إلى 95.6%، و749 من سيدات الأعمال بنسبة 2.8%، و404 من الشركات بنسبة 1.6%. وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في جميرا كلاً من: المطاعم والمقاهي؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ العيادات الطبية؛ أنشطة تجارية أخرى؛ مجموعة الإلكترونيات؛ خدمات مهنية أخرى؛ صالون نسائي؛ العقارات، والخياطة النسائية والتصميم.وتعد «جميرا» أحد أحياء دبي القديمة الراقية يمر عبره شارع الشاطئ أو شارع جميرا، ومن أبرز معالمه الدينية والسياحية هو مسجد جميرا.

ويمتاز هذا الحي بعدم ارتفاع المباني فيه، وتكثر فيه المقاهي والمطاعم والعيادات الخاصة وبعض من مراكز التسوق مثل ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، ومركز الشاطئ. وقد اكتشف فيها آثار تعود لعصر الخلافة الأموية تدل على ازدهار هذه المنطقة بحرياً وتجارياً، حيث إن الآثار تدل على أهمية المركز الأموي في جميرا.

ومن ناحية أخرى، يضم شاطئ جميرا (جميرا بيتش) العديد من المنتجعات ويوجد فيه مدينة الجميرا، التي تشمل منتجع ميناء السلام، وفندق القصر وفندق دار المصيف، وحديقة وايلد وادي المائية. ويقع على شاطئ جميرا أيضاً فندق برج العرب، وفندق جميرا بيتش.

تسهيل الأعمال

تعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كال الجهود والإمكانات، التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

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