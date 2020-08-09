إطلاق مشروع القائمة الخضراء على «دبي ريست»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على منصة «دبي ريست» مشروع «القائمة الخضراء» الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين، بمن فيهم ملاك العقارات والوسطاء.

يأتي المشروع - الذي نفذته إدارة الترخيص العقاري التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري بالدائرة - ضمن المجموعة الكاملة من الخدمات الشاملة التي توفرها منصة «دبي ريست».

وللاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها القائمة يطلب من الملاّك التسجيل فيها أولاً لفتح المجال أمام الوسطاء للتواصل المباشر معهم وعرض الخدمات ومن أهمها مساعدتهم في بيع عقاراتهم أو تأجيرها.

كما يمكن للمالك حذف اسمه من القائمة في أي وقت يشاء، حيث من المتوقع أن تساعد هذه الخدمة في التقليل من الشكاوى المتعلقة باتصال الوسطاء مباشرة مع الملاك من دون موافقتهم.

وقال علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إن هذا المشروع الجديد يعكس حرص المؤسسة على توفير المزيد من الخدمات لمختلف فئات المتعاملين على منصة التصرف العقاري الذاتي «دبي ريست» بصفتها أول منصة رقمية للعقارات في دبي.

وأضاف: بما أن القائمة الخضراء تساعد على الربط المباشر بين الملاك وشركائهم في السوق فإنها ستوفر لهم قناة اتصال مرنة وشفافة لتعزيز العلاقات بين الأطراف وتحقيق المنفعة المتبادلة في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف والجهد.

وأعرب آل علي عن أمله في أن يساعد هذا المشروع في تنشيط التصرفات العقارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات والتشجيع على الاستفادة من هذه المنصة التي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية.

ويسهم المشروع في التخلص من الاتصالات غير المرغوب بها من الوسطاء العقاريين وتضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء، فيما يساعد هذا المشروع أيضاً في التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر وسيفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية.

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