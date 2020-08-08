مؤتمر استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي غداً

المصدر: أبوظبي:البيان

تعتزم جمعية رواد الأعمال الاماراتيين بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية تنظيم المؤتمر الخليجي " استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا"، والذي سيعقد غدا الأحد عبر منصة «ZOOM» الرقمية. وأكد صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الاعمال الاماراتيين على أن الاقتصاد الرقمي ما بعد كورونا لرواد الأعمال سيكون نقطة تحول للاقتصاد العالمي، ويؤدي الى تغيرات جذرية تلامس مختلف المجالات والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على استشراف المستقبل لرواد الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي من فرص وتحديات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تحمل أساسا كبيرا في تطوير وتنمية الاقتصاد المستدام. كما يهدف للحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط، والتوجه الى تعزيز بيئة فكرية متطورة لهذا الجيل والأجيال القادمة وإعطاء الشباب فرصة لإثبات مهاراتهم في تلك التنمية لرؤية اقتصاد قادر على الاستدامة، وبتمكين رواد الأعمال بأن يكونوا رائدين في مجال الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة.

ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمعنيين بأوضاع المؤسسات الاقتصادية، إضافة الى مجموعة من الأكاديميين من الخليج العربي حيث سيتحدث من الإمارات د.عبيد صالح المختن خبير الحكومة الالكترونية والجريمة المعلوماتية، ود.عبداللطيف العزعزي الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال. و ستتحدث من الكويت د.هالة الحميدي مدير إدارة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، والمحامية أريج عبرالرحمن حمادة رئيس مجموعة التحديات القانونية وعضو المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة. ومن البحرين المستشار إبراهيم علي التميمي مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية، والاستشارية زهرة باقر - استشارية دولية بريادة الأعمال وخبير الابتكار الريادي في منظمة اتحاد الأمم المتحدة (UNF) ورئيس التنفيذي زري العالمي للاستشارات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

ويتضمن المؤتمر عددا من النحاور التي سيجري مناقشتها، وهي المحور الأول: دور الاقتصاد المعرفي بتنمية الملكية الفكرية، المحور الثاني: الحوكمة الرقمية في تدعيم الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي تكنولوجي حديث، المحور الثالث: التحديات التي تواجه الشراكات وكيفية حماية الشركاء في ظل الاقتصاد الرقمي.، المحور الرابع: التجارة الإلكترونية وأثرها في تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية،ا لمحور الخامس: قانون الإفلاس وأثره على حماية رواد الأعمال.، المحور السادس: الاندماج والاستحواذ في إنقاذ الاقتصاد مع أزمة ما بعد كورونا لرواد الأعمال.

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