مفاجآت صيف دبي تطلق باقة فعاليات ترفيهية

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم أفضل ما في جعبتها للزوار والمقيمين، من خلال حملة «اكتشف صيفك» الجديدة، والتي تتضمن مجموعة من المغامرات الحماسية وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في أنحاء دبي لهذا الصيف. وتتألف حملة «اكتشف صيفك» من سلسلة تحديات متنوعة، ومليئة بالمتعة والحماس لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق والعديد من الوجهات الأخرى، لتتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية وغيرها الكثير. وتتعاون حملة «اكتشف صيفك» مع 12 شخصية من أبرز المؤثرين والمؤسسات الرائدة في دبي لإطلاق تحديات جديدة تتضمن زيارة وجهات متعددة وإتمام 5 مغامرات مختلفة.

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