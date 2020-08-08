مفاجآت صيف دبي تطلق باقة من أفضل الفعاليات الترفيهية

المصدر: دبي - البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم أفضل ما في دبي للزوار والمقيمين من خلال حملة «اكتشف صيفك» الجديدة، والتي تتضمن مجموعة من المغامرات الحماسية وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في أنحاء دبي لهذا الصيف.

وتتألف حملة «اكتشف صيفك» من سلسلة تحديات متنوعة، ومليئة بالمتعة والحماس لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق والعديد من الوجهات الأخرى، لتتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

وتتعاون حملة «اكتشف صيفك» مع 12 شخصية من أبرز المؤثرين والمؤسسات الرائدة في دبي لإطلاق تحديات جديدة تتضمن زيارة وجهات متعددة وإتمام 5 مغامرات مختلفة، بما في ذلك تجارب التسوّق والعديد من التجارب الأخرى لزيادة مستويات التشويق والمغامرة.

وتتميز حملة «اكتشف صيفك» بمفهوم فريد من المشاركة تتبادله نخبة من قادة الرأي والمؤسسات الرائدة، الذين يشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خمسة مواقع ووجهات، بالإضافة إلى تحديات جديدة يجب على اللاعبين إتمامها في كل وجهة، لتقوم شخصية شهيرة أخرى بعد ذلك بإطلاق التحدي الجديد.

تجارب رائعة

ويمكن للجميع المشاركة في حملة «اكتشف صيفك» عبر زيارة وجهات متنوعة والمشاركة في تحديات ممتعة للفوز بمجموعة من التجارب الرائعة في كل أنحاء دبي. كما يمكن المشاركة في الحملة عبر متابعة الشخصيات والجهات المستضيفة مثل كريس فيد وهيفاء بسيسو (Fly with Haifa) ونعومي دي سوزا وداليا علي ومثايل آل علي وصالح البريك والمؤثرين الآخرين، بالإضافة إلى شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث سينشرون مقاطع فيديو يعلنون من خلالها عن أكثر الأماكن والتجارب التي يمكن الاستمتاع بها في دبي من خلال الصندوق الخاص بحملة «اكتشف صيفك».

وسيعلن 3 من الشخصيات والجهات المشاركة كل أسبوع عن 5 وجهات وتحديات يجب على اللاعبين إتمامها خلال فترة زمنية محددة في مناطق متنوعة في كل أنحاء دبي. ولم يتم تحديد الفترة الزمنية الخاصة بكل مهمة، وسيتم تحديدها من قبل الشخصيات والجهات التي تعلن عن التحديات. وتختلف مستويات التحدي من يوم لآخر، ويمكن للاعبين إتمام هذه التحديات بسهولة على اختلاف أعمارهم وقدراتهم.

تحدي كريس فيد

ويمكن للمتابعين على سبيل المثال قبول تحدي كريس فيد على وسائل التواصل الاجتماعي لإتمام 5 مهام مختلفة خلال 72 ساعة، بما في ذلك مشاهدة أحدث الأفلام في صالات ريل سينما وزيارة متنزه الواقع الافتراضي «فيرتشوال رياليتي بارك» في دبي مول والاستمتاع بالشاي في فندق العنوان داون تاون، ثم التعرّف على الكائنات الفريدة الموجودة داخل ذا جرين بلانيت في سيتي ووك، وختام التحدي مع أشهى الأطباق اللبنانية في أحد مطاعم كريس المفضّلة، وكل ذلك خلال الوقت المحدد.

ويختتم المقدم الإذاعي مقطع الفيديو والتحدي الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تسليم صندوق «اكتشف صيفك» لأحد الشخصيات أو الجهات المشاركة.

ويمكن الفوز بالصندوق الأصفر الافتراضي الذي يحتوي على قسائم مجانية تتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من أروع التجارب والوجبات والأنشطة العائلية في أشهر المعالم الترفيهية في أنحاء دبي، وذلك عند تسجيل وصولهم إلى الوجهة الجديدة أثناء رحلتهم لإتمام كل التحديات في الوقت المحدد.

روح التنافس

وبهدف تعزيز روح التنافس وتشجيع اللاعبين على إتمام التحديات الأسبوعية بأقصى سرعة ممكنة، سيحظى أول 10 لاعبين يكملون التحديات الخمسة التي يحددها الشخصيات والجهات المشاركة خلال الفترة الزمنية المحددة بلقاء خاصّ مع أحد قادة الرأي المفضلين لديهم، وستكون هذه الجائزة الخاصّة من نصيب اللاعبين المتفوّقين فقط، لذا ينصح اللاعبون باغتنام الوقت والمسارعة لإتمام كل التحديات في أقل وقت ممكن.

وتشكّل حملة «اكتشف صيفك» التجربة الأمثل على مستوى دبي لهذا الصيف، بدءاً من شواطئ جميرا ووسط مدينة دبي الفاخرة وناطحات السحاب في دبي مارينا، وصولاً إلى الشوارع والساحات النابضة بالحياة في خور دبي.

اكتشاف المعالم

وتدعو حملة «اكتشف صيفك» الزوار والمقيمين لزيارة أفضل الأماكن في دبي واكتشاف المعالم والأطباق المحلية التي تعزز مكانة دبي وجهة استثنائية تلبي كل التفضيلات والأذواق.

وستشهد حملة «اكتشف صيفك» مشاركة مجموعة من المؤسسات التي ستعلن عن تحدياتها ووجهاتها أيضاً، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي، للمساهمة في استقطاب اهتمام المزيد من السكان والمقيمين في مجتمع دبي الغني والمتنوّع.

وتقدم حملة «اكتشف صيفك» لسكان دبي فرصة مثالية لاستكشاف وجهات جديدة أو زيارة مطاعمهم ووجهاتهم العائلية المفضّلة، حيث تجمع 65 وجهة من أفضل المطاعم في دبي.

وتنطلق حملة «اكتشف صيفك» في إطار مفاجآت صيف دبي، لتستكمل باقتها الحافلة بالفعاليات والتخفيضات والعروض الترويجية وتشكّل فرصة استثنائية لاختبار أفضل التجارب التي تقدمها إمارة دبي خلال هذا الصيف.

جدول الفعاليات

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«إينوك»، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، و«اتصالات».

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