«بلو بريزم» ضمن أفضل الشركات في الأتمتة

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «بلو بريزم»، الشركة العالمية المتخصصة في الأتمتة الذكية عن تصنيفها من ضمن أفضل الشركات الرائدة في قطاع أتمتة العمليات الروبوتية وفق ما جاء في تقرير «ماجيك كوادرانت 2020» الصادر عن مؤسسة جارتنر، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.وتصدّرت «بلو بريزم» قائمة أفضل 16 شركة عالمية من المؤسسات الرائدة ضمن فئة «الرواد» إحدى الفئات الأربع للتقرير استناداً إلى رؤيتها المتكاملة وقدرتها على التنفيذ خلال 2020.

وأكد جيسون كينجدون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلو بريزم، أن تقييم الشركة من ضمن أفضل الشركات في فئة «الرواد» دليل واضح على التطور الكبير الذي يمكن أن تحدثه ثورة الأتمتة في مختلف مناحي الحياة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بتأدية المهام الوظيفية، حيث بات بالإمكان تشغيل مختلف أنواع الأنظمة في وقت واحد عن طريق العمالة الرقمية.

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