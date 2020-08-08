51.5 ألف زيارة رقابية لـ«اقتصادية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 51.591 ألف زيارة رقابية على الأسواق في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة أخيراً من الدائرة والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال والتزام كل المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

نشر الوعي

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة» إن الدائرة تعمل على تنفيذ حملات رقابية وتوعية موسعة في الإمارة على مدار العام لنشر الوعي في قطاع حماية المستهلك إضافة لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة.

زيارات

وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع، بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وعدم احتكار المنتجات، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

رقابة مكثفة

وأكد السويدي أن «اقتصادية الشارقة» تواصل تكثيف الرقابة الميدانية، على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك، كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها، ومختلف الأنشطة الاقتصادية التي يكون عليها إقبال في هذا الوقت، حيث قامت الدائرة بتنظيم حملات توعية ورقابة على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتنظيم الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة، تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز