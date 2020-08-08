«ترحاب» ناطحة سحاب تزيّن أفق جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» عن تسارع عمليات تشييد ناطحة سحاب جديدة بمنطقة قرية جميرا بدبي، في إطار مشروع «ترحاب جميرا» الذي تطوره مجموعة «منازل» العقارية، في إطار خطة طموحة لتطوير مشروعات فندقية بإدارة «أكور الشرق الأوسط».

ويعد المشروع، الذي يضم إلى جانب ناطحة السحاب مبنى ثانياً، أيقونة معمارية فندقية وسكنية بمنطقة قرية جميرا في دبي، وتتولى شركة الحمد عمليات تشييده ويتوقع إنجازه أواخر العام الجاري.

ويتكون «ترحاب جميرا» من 890 وحدة سكنية وفندقية موزعة على برجين، يتكون الأول من 24 طابقاً، أما الثاني فيتكون من 56 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 757 قدماً، ويضمان فندقين 5 و4 نجوم، بالإضافة إلى مبنى للشقق السكنية تدار جميعها من «آكور للفنادق».

ويضم الفندق الأول «المجلس جراند ميركيور» فئة 5 نجوم 164 غرفة وجناحاً فندقياً، بالإضافة إلى سبا خمس نجوم، أما الفندق الثاني «ميركيور» فئة 4 نجوم فيضم 330 غرفة وجناحاً فندقياً. أما «أداجيو» للشقق الفندقية فيضم 396 شقة سكنية متنوعة المساحات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز