«ريرا» تسمح بمضاعفة حملات تسويق العقارات

قررت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، زيادة عدد الإعلانات العقارية التي تنظمها الشركات العقارية بموجب التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان بنفس قيمة الرسوم المعمول بها.

وأوضحت المؤسسة في تعميم أن ذلك القرار يأتي ثمرة التواصل مع الشركات العقارية ومعرفة احتياجاتهم وبحث السبل الكفيلة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تشجع الشركات العقارية على الالتزام بالتصاريح العقارية وبسبب التبعات المالية والاقتصادية على الشركات العقارية من «كوفيد 19».

وشددت على أن الحصول على التصاريح العقارية المتعلقة بالإعلانات يجب أن تتم عبر نظام «تراخيصي». ويمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعاً من التصاريح العقارية المعتمدة، نذكر منها التصاريح الإلكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الجرائد، بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشاريعهم. (دبي - مشرق علي حيدر)

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