تقرير: الاستثمار الأجنبي المباشر يعزّز مرونة اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير حديث نشره موقع «Mining technology»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات نما في السنوات الأخيرة، وشهد 2020 تطورات إيجابية رغم جائحة «كوفيد 19». وذكر التقرير أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدولة تعزز مرونة الاقتصاد تجاه الرياح المعاكسة للجائحة، بالنظر إلى نجاح مبادرات ترويج الاستثمار في الدولة في السنوات الأخيرة.

وكان تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أظهر أن الإمارات هي أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا في 2019، بإجمالي 13.79 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستحواذ على حصص في أصول النفط والغاز المملوكة للدولة في أبوظبي كان من العوامل الرئيسية للاستثمار، حيث استحوذت شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر» الأمريكيتان على 40 % من أصول خطوط الأنابيب التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية مقابل 4 مليارات دولار، بينما شهدت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار استحواذ «إيني» الإيطالية على حصة 20 % في شركة أبوظبي لتكرير النفط.

وقال التقرير إن 2020 في فترة ما قبل الوباء بدأ بقوة أيضاً، حيث أعلنت شركة «ماروبيني» اليابانية عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير محطة طاقة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة بقدرة 2.4 جيجاوات في الفجيرة، وهو مشروع الطاقة السادس للشركة في الإمارات.

وأكد التقرير أن اقتصاد دبي يعتبر الأكثر تنوعًا في الإمارات بـ 19.2 مليار دولار من إجمالي 40.3 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات بين عامي 2015 و2019 في خدمات الأعمال. وكان قطاع البناء ثاني أكبر قطاع بحجم استثمارات 8.96 مليارات دولار، يليه خدمات المعلومات 4.78 مليارات دولار.

وكان نصيب دبي من المشاريع الجديدة 1387 مشروعاً بين عامي 2015 و2019، وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر بكل من إجمالي المشاريع بعدد 455 مشروعاً.

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