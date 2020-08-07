بيان مشترك للإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق حول تطورات أسواق البترول العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، و الدكتور خالد علي الفاضل؛ وزير النفط في دولة الكويت، و الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة؛ وزير النفط في مملكة البحرين، و الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، و إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط في الجمهورية العراقية اتصالا هاتفيا مشتركا اليوم استعرضوا خلاله أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وفي نهاية الاتصال، صدر عن معالي الوزراء البيان المُشترك التالي..

" أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق "أوبك بلس"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها،

في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق "أوبك بلس"، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل."

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