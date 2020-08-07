نمو أقوى من المتوقع لـ «أورينت للتأمين» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن شركة «أورينت للتأمين» كشفت عن نمو أقوى من المتوقع في إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي أرباح أعلى خلال الشهور الستة الأولى من عام 2020، على الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، حيث ازداد إجمالي الأقساط المكتتبة لأورينت بنسبة 13.6% ليصل إلى حوالي 2.56 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كان 2.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019.

وتأتي هذه الزيادة نتيجةً لتوسع الشركة عبر جميع مجالات الأعمال، على الرغم من تدابير الإغلاق لعدة أسابيع خلال هذه الفترة.

وفي الفترة ذاتها، تحسنت الأرباح الإجمالية للشركة لتصل إلى 282.3 مليون درهم بعد أن كانت 270.3 مليون درهم، وذلك بفضل أدائها التشغيلي القوي الناتج عن تطبيقها للتحول الرقمي، وهو ما أدى بدوره إلى تقليل التزامات الشركة وتوفير التكاليف، إذ تمكّنت أورينت من خلال استخدام القنوات الرقمية من دمج وتوحيد عمليات سبعة من فروعها في الإمارات.

وتماشياً مع توقعاتنا، كشفت «أورينت» عن تراجع طفيف في عائدات الاستثمار، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الفوائد وخسائر غير محققة في استثمارات الأسهم، ومع ذلك، حافظت استثمارات الشركة على ربحيتها.

وارتفعت قيمة حصة حاملي الأسهم من 2.9 مليار درهم في منتصف 2019 إلى 3.2 مليارات درهم بحلول منتصف 2020. وتُعد أورينت أكبر شركة تأمين (من ناحية إجمالي الأقساط المكتتبة) في الإمارات، وتبوأت باستمرار صدارة الشركات الأكثر ربحاً والأفضل تمويلاً، وهو ما يدعم تصنيفنا لها ضمن فئة A الممتازة.

ونتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، نتوقع استقرار واعتدال إجمالي الأقساط المكتتبة لأورينت عند 10% تقريباً خلال عام 2020، في حين سيتجاوز صافي الأرباح 425 مليون درهم على الرغم من التقلبات التي تعاني منها أسواق الأسهم.

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