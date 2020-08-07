مفاجآت صيف دبي تطلق حملة "اكتشف صيفك"

المصدر: وام

تواصل "مفاجآت صيف دبي 2020" تقديم أفضل الفعاليات والعروض للزوار والمقيمين من خلال إطلاق حملة "اكتشف صيفك" الجديدة والتي تتضمن مجموعة من المغامرات الحماسية وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء دبي هذا الصيف.

وتنطلق الحملة في إطار مفاجآت صيف دبي لتستكمل باقتها الحافلة بالفعاليات والتخفيضات والعروض الترويجية حيث تشكل فرصة استثنائية لاختبار أفضل التجارب التي تقدمها إمارة دبي خلال هذا الصيف.

وتتألف حملة "اكتشف صيفك" من سلسلة تحديات متنوعة لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق والعديد من الوجهات الأخرى تتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

وتتعاون الحملة مع 12 شخصية من أبرز المؤثرين والمؤسسات الرائدة في دبي لإطلاق تحديات جديدة تتضمن زيارة وجهات متعددة وإتمام خمس مغامرات مختلفة بما في ذلك تجارب التسوق والعديد من التجارب الأخرى لزيادة مستويات التشويق والمغامرة.

وتتميز حملة "اكتشف صيفك" بمفهوم فريد من المشاركة تتبادله نخبة من قادة الرأي والمؤسسات الرائدة الذين يشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خمسة مواقع ووجهات بالإضافة إلى تحديات جديدة يجب على اللاعبين إتمامها في كل وجهة لتقوم شخصية شهيرة أخرى بعد ذلك بإطلاق التحدي الجديد.

ويمكن للجميع المشاركة في الحملة عبر زيارة وجهات متنوعة والمشاركة في تحديات ممتعة للفوز بمجموعة من التجارب الرائعة في كافة أنحاء دبي.

وللاطلاع على أجندة الفعاليات الكاملة يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني www.dubaisummersurprises.com وحسابات @DSSsocial على وسائل التواصل الاجتماعي.

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