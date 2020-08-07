وفد دبلوماسي أمريكي يتفقد جناح الولايات المتحدة في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تفقد وفد أمريكي دبلوماسي جناح الولايات المتحدة في موقع إكسبو 2020 دبي. وتضمن الوفد كلا من جون راكولاتا سفير الولايات المتحدة في الدولة، وتيم ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية وفيكتوريا كوتس، مستشارة أولى في وزارة الطاقة الأمريكية.

ونشر حساب توتير الرسمي الخاص بالبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في الإمارات صورا لزيارة الوفد الذي اطلع على تقدم العمليات الانشائية في الجناح بما فيها الجدار الخارجي الذي تكسيه النجوم.

ويستعرض الجناح مناخ الحرية الأمريكي الذي يمّكن للإبداع ويطلق العنان للفرص.

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