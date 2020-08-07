طلب مسبق على جالاكسي نوت 20 وألترا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس إطلاق خدمة الطلب المسبق على أحدث ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية جالاكسي نوت 20 وجالاكسي نوت 20 ألترا في الإمارات وذلك حتى 20 أغسطس. ويمكن للعملاء الذين يطمحون ليكونوا من أوائل من يمتلك الأجهزة الجديدة ويستشكف ميزاتها المتقدمة، التسجيل في متاجر علامة سامسونج ومتاجر التجزئة الرئيسية وعبر الإنترنت في الإمارات.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة بسامسونج الخليج للإلكترونيات: أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مستوى عالياً من الترقب لدى محبي أجهزة سامسونج الذين انتظروا إطلاق أجهزتنا الجديدة ليتعرفوا إلى الميزات التي تقدمها. لذا، يسرنا الإعلان عن خدمة الطلب المسبق على هذه الأجهزة لضمان تمكن عملائنا من الحصول عليها فور إطلاقها. ويساعد الهاتفان المستخدمين على إحداث تحولات إيجابية في الطرق التي ينجزون بها مهامهم الوظيفية.

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