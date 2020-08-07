«حدائق المنتزه» في الشارقة ضمن الأفضل عالمياً من «تريب أدفايزر»

المصدر: الشارقة - البيان

فازت «حدائق المنتزه»، إحدى الوجهات الترفيهية والعائلية في الإمارات والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالمرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل الحدائق المائية في العالم من قبل الموقع العالمي «تريب أدفايزر». وتصنف هذه الجائزة ضمن فئة اختيار المسافرين «الأفضل»، حسب التقييمات والآراء عبر موقع «تريب أدفايزر» في عام 2019.

جاء الإعلان عن الجائزة خلال الدورة الثامنة عشرة من «جوائز اختيار المسافرين» السنوية، وهو ما يشكل مؤشراً على الخدمة الممتازة وجودة الخبرة التي توفرها حدائق المنتزه باستمرار لضيوفها. كما جاء الفوز خلال النشاطات الصيفية التي تشهدها الوجهة الترفيهية الأولى في الشارقة والتي تتضمن فعاليات ملعب الصابون للأطفال، حيث يمكنهم القفز والمرح داخل حوض الفقاعات العملاقة، إضافة إلى ألعاب الكرة الطائرة وألعاب رمي السهام.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه: يسعدنا ويشرفنا فوزنا بالمرتبة السابعة من بين أفضل الحدائق المائية في العالم من قبل «تريب أدفايزر»، وهذا إنجاز كبير يدفعنا نحو تقديم المزيد من التجارب المبتكرة والمسلية. كما هنأ «أتلانتس أكوافينتشر ووتربارك» و«حديقة وايلد وادي المائية»، وهما اسمان آخران من الإمارات جرى اختيارهما ضمن قائمة أفضل الحدائق المائية في العالم.

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