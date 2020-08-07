جهات ترفيهية في أبوظبي تحصل على شهادة مطابقة للإجراءات الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كل من عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي وكلايم عن حصولها على شهادة المطابقة للإجراءات الصحية الخاصة بـ «كوفيد-19» من الهيئة الفنية لمراقبة الجودة، والتي تعتبر إحدى الهيئات العالمية المرموقة المختصة بالتقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها.

وحصلت المدن الترفيهية الثلاث على شهادة المطابقة عقب سلسلة من عمليات التدقيق والتقييم التي أجرتها الهيئة، لتكون بذلك كل من عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي أولى المدن الترفيهية التي تحصل على هذه الشهادة في الإمارات.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز: مع إعادة افتتاح مدن ياس الترفيهية وكلايم وترحيبها بالضيوف مجدداً، أردنا تأكيد التزامنا بصحة وسلامة الضيوف باعتبارها أولوية قصوى بالنسبة لنا، حيث تشكل شهادة المطابقة للإجراءات الصحية الخاصة بـ «كوفيد-19» خير دليل على هذا الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الصارمة التي تم اعتمادها في جميع مدن ياس الترفيهية وكلايم. وأضاف: تجسد هذه الشهادة أعلى معايير التميز والجودة من حيث الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة استناداً إلى المعايير الدولية.

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