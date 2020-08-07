«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «A380» إلى تورنتو 16 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن إعادة تشغيل طائرتها «A380» لخدمة رحلاتها إلى تورنتو اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

واستأنفت «طيران الإمارات» حتى الآن تشغيل العملاقة إلى كل من القاهرة وأمستردام وباريس ولندن هيثرو، وسوف تشغلها إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس، ليصل عدد الوجهات التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى 6 مدن. ولا تزال تجربة «A380» مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها. وسوف تواصل الناقلة تدريجياً توسيع استخدام هذه الطائرة بما يتماشى مع نمو الطلب والموافقات التشغيلية. وسوف يتوفر أمام العملاء إمكانية السفر بطائرة «A380» على خط دبي - تورنتو خمس مرات في الأسبوع.

ويمكن حجز الرحلات على موقع الناقلة أو عن طريق وكلاء السفر. وتغادر الرحلة طيران «إي كيه 241» مطار دبي الدولي في الساعة 9:10 صباحاً وتصل إلى تورنتو في الساعة 3:05 عصراً. وتقلع رحلة العودة «إي كيه 242» من مطار تورنتو الدولي في الساعة 9:45 مساءً وتصل إلى دبي الساعة 6:30 مساء اليوم التالي.

شبكة

وتواصل «طيران الإمارات» توسيع شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 70 مدينة، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة. وتوفر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف المحطات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ويعد إبراز شهادة إجراء فحص «كوفيد 19» إلزامياً قبل ركوب الطائرة لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات، بمن فيهم مواطنو الدولة والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتوفر طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد 19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

من جانب آخر، أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، عن إتاحة المزيد من الوسائل الجديدة أمام أعضائه لكسب الأميال عند التسوق عبر الإنترنت من العلامات التجارية الشهيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأصبح الآن في إمكان أعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» زيارة موقع skywardsmilesmall.com، والاختيار والتسوق من بين أكثر من 1500 علامة تجارية، وكسب الأميال التي يمكن استخدامها لشراء تذاكر طيران بأسعار مخفضة والحصول على مكافآت أخرى.

وللبدء في كسب الأميال، يتعين على أعضاء «سكاي واردز» زيارة الموقع الذي يمكن الوصول إليه أيضاً عبر تطبيق طيران الإمارات أو emirates.com. ويمكن للأعضاء بعد ذلك تصفح قائمة العروض التي توفرها متاجر الأزياء والسلع الفاخرة ومحلات التجزئة الأخرى. ولبدء التسوق من العلامات التجارية المشاركة، يتعين تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب سكاي واردز طيران الإمارات ثم الانتقال إلى الموقع الشبكي الخاص بالعلامة التجارية الشريكة لإتمام عملية الشراء.

تسوّق

يمكن لحاملي بطاقات سكاي واردز طيران الإمارات ذات العلامات التجارية المشتركة كسب المزيد من الأميال أثناء التسوق على الموقع. ويتوفر للعملاء قبل إتمام عملية الشراء خيار حساب الأميال المؤهلة على البوابة بناءً على معاملات الشراء التي يجرونها. كما يتوفر أمام الأعضاء إمكانية الاختيار من بين أكثر من 1500 علامة تجارية شريكة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من مختلف الفئات، بما في ذلك مستحضرات التجميل واللياقة والصحة والإلكترونيات وأحدث منتجات الموضة من الأزياء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز