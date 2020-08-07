«مفاجآت صيف دبي» تقدم أسبوعا خالياً من الضريبة

المصدر: دبي - البيان

تقدم الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي 2020» للمتسوقين فرصة الاستمتاع بأسبوع كامل من التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة من العلامات التجارية الشهيرة وذلك بالتعاون مع برنامج الولاء «كلوب أباريل» وموقع التسوق الالكتروني 6thStreet.com.

ويمكن للسكان والزوار الإستفادة من العروض الترويجية في مختلف أنحاء مدينة دبي على مدار الساعة ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الخميس 13 أغسطس الجاري للحصول على منتجات من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء والموضة التي تفضلها العائلات في متاجر «كلوب أباريل» وعلى شبكة الإنترنت من خلال 6thStreet.com.

وتواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الفعاليات والعروض الترويجية اليومية، حيث تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة.

التسلية والترفيه

ويستضيف مطعم أكابيلا جلسات تعليم الطهي الافتراضية لتحضير أطباق التاباس الشهية وغيرها الكثير من الابتكارات بتوقيع أمهر الطهاة، وذلك في إطار سلسلة تعليم الطهو الاحترافية خلال مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع إذاعة «دبي آي».

ويشكل مخيّم سيتي سنتر مردف الصيفي الخيار الأمثل للأهالي الراغبين بالاستمتاع بالتخفيضات بينما يقضي أطفالهم أوقاتاً من المرح، حيث يفتتح المخيم أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل في نهاية الأسبوع، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ليقدم باقة من الأنشطة الرياضية والفنية والحرف اليدوية والكثير من الألعاب الشيقة.

تسوق وعروض

ويمكن للأهالي والطلاب استقبال العام الدراسي الجديد مع برنامج مدهش للمنح الدراسية، حيث يتيح البرنامج لـ18 طالباً محظوظاً الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم لكل منحة وذلك من 9 وحتى 26 أغسطس. ويتوفر برنامج مدهش للمنح الدراسية لزوار ميركاتو مول، وتاون سنتر مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وسيتي ووك، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي فستيفال بلازا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معصيم، وسيتي سنتر الشندغة، ونخيل مول، وابن بطوطة مول.

6 سيارات

وفي إطار مشاركتها بمفاجآت صيف دبي، تقدم «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، 6 سيارات «إنفينيتي Q50» بهدف نشر السعادة بين المتسوقين، وترسيخ القيم التي يقوم عليها الحدث. وتم الإعلان عن فائزين اثنين في 18 و25 يوليو، ولا تزال هناك أربع سيارات أخرى ستكون من نصيب سعداء الحظ من المتسوقين، حيث يجري السحب عليها في 8 و15 و22 و29 أغسطس الجاري. ويمكن للعملاء المشاركة في السحب عن طريق إنفاق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة.

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