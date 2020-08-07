189 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال النصف الأول ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 59.9% ليبلغ 189.7 مليون درهم مقارنة مع 118.6 مليوناً للفترة ذاتها من 2019. وزاد صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 67.0% ليصل إلى 276.3 مليون درهم مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 165.4 مليون درهم للفترة نفسها من 2019. وارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 237.8% ليصل إلى 137.5 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة مع صافي أرباح فنية قدرها 40.7 مليون درهم للفترة نفسها من 2019.

إجراءات فعالة

وجاء هذا الأداء المميز نتيجةً للإجراءات الفعالة والقوية التي اعتمدتها الشركة لمواصلة الأعمال والتي اقترنت بقوة الميزانية العمومية والمكانة المرموقة للشركة في السوق. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حرصت الشركة على مراقبة تطورات جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على أعمالها، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لموظفيها وشركائها.

وفي مؤشر على قوة الشركة المالية وخبرتها والتزامها الدائم بتوفير أعلى مستويات الخدمة، فقد حقق إجمالي الأقساط المكتتبة زيادة بنسبة 9.1% ليبلغ 2.56 مليار درهم. كما شهدت فروع التأمين التجارية بشكل خاص مكاسب قوية، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لهذه الأعمال بنسبة 17.1%. وعلى الرغم من ظروف السوق التنافسية التي أثرت بشكل خاص على فروع التأمين الخاصة بالأفراد، إلا أن إجمالي الأقساط المكتتبة لهذه الفروع حافظ على معدلاته التي حققها في السنة الماضية.

وأضاف: حافظت الشركة على أدائها القوي في مختلف قنوات الأعمال، مشيرا إلى أن ضمان التعافي السريع وعودة الأعمال إلى مستوياتها الطبيعية مسؤولية الجميع، ويتمثل جزء كبير من المسؤولية في مواصلة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية لضمان عودة تدريجية آمنة للعمل من المكاتب. وحرصت الشركة على مواكبة التغييرات التي أفرزها تفشي فيروس كورونا عبر تحسين كفاءة العمليات وتسريع وتيرة تبني التقنيات الرقمية.

واختتم: أتقدم بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما نود التعبير عن عميق شكرنا إلى جميع أبطال الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا لجهودهم المستمرة والدؤوبة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

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