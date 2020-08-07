2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 423 مبايعة بقيمة 886.83 مليون درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 500.12 مليون درهم و345 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 386.71 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى. وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليونا.

وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 35 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.3 مليار درهم منها 112 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و106 رهونات فلل وشقق بـ 92.42 مليون درهم أهمها بالخليج التجاري بقيمة 281 مليون درهم ورهن بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 188 مليونا .

وشهدت الهبات تسجيل 43 هبة بقيمة 235.54 مليون درهم أهمها بوادي الصفا 3 بقيمة 69 مليون درهم وأخرى بالرفاعة بقيمة 47 مليوناً.

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