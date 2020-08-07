الأسهم المحلية الأفضل أداءً في المنطقة بمكاسب 8.2 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 8.2 مليارات درهم لتحقق أفضل أداء بين البورصات العربية، مدعومة بعمليات شراء استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة لا سيما العقار مع استحواذها على الجانب الأكبر من السيولة وسط ترقب إعلان الشركات العقارية عن نتائجها النصفية الأسبوع المقبل.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.36%، وهي أكبر مكاسب يومية منذ 23 يونيو الماضي، ليصل إلى 2107.64 نقطة مع صعود العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما نما سوق أبوظبي 1.25%، مسجلاً أكبر صعود يومي منذ منتصف الشهر الماضي، ليغلق عند 4359.59 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات.

أسواق المنطقة

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» لأسواق المنطقة، ارتفعت بورصة مصر 1.1% والسعودية 0.5% وسوق مسقط 0.28%، بينما انخفضت بورصة البحرين 0.28% والأردن 0.17% والكويت 0.05%. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 406.4 ملايين درهم موزعة بواقع 288.5 مليوناً في دبي و117.9 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 393.8 مليون سهم منها 348.37 مليوناً في دبي و45.47 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6065 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.44% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.63% و«دبي الإسلامي» 1.59%، وصعد قطاع العقار 1.6% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.28% و«إعمار مولز» 2.24% و«إعمار للتطوير» 0.94% و«الاتحاد العقارية» 0.3%، فيما واصل «أرابتك» الانخفاض بنسبة 4.47% أثر عمليات جني أرباح مستحقة. وزاد قطاع الاستثمار 0.26% مع ارتفاع «شعاع» 2.66% و«سوق دبي المالي» 0.61%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وصعد قطاع النقل 1.71% بعد صعود «أرامكس» 3.34% فيما استقر «العربية للطيران» وانخفض «الخليج للملاحة» 1.27%. وهيمن «أرابتك» على النشاط مستقطباً 50.1 مليون درهم أو ما يعادل 17.4% من سيولة دبي، ثم «الاتحاد العقارية» 41 مليوناً، يليه «إعمار العقارية» 37.5 مليوناً. وحقق «سلامة» أكبر وتيرة صعود بنحو 9.8%، فيما لم يتراجع سوى 4 أسهم تصدرها «اكتتاب» 4.47%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.22% بعد صعود «أبوظبي الأول» 1.46% و«أبوظبي التجاري» 1.39% و«أبوظبي الإسلامي». وصعد قطاع الاتصالات 1.46% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 1.11% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.61% و«دانة غاز» 1.27%، فيما استقر «طاقة».

ونما قطاع العقار 2.7%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.15% مع هبوط «الواحة كابيتال» 0.54% و«العالمية القابضة» 0.41%، فيما ارتفع «إشراق» 4.89%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بنحو 20.7 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 17.4 مليوناً. وحقق «طيران أبوظبي» أكبر وتيرة ارتفاع بنحو 6.07%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.17%.

شراء وتسييل

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصاف 21 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصاف 1.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي بصاف 21 مليون درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي بصاف 1.6 مليون درهم.

إفصاحات

ــ أعلنت مجموعة «إجي إف إتش» قيامها بضمان تغطية الصكوك التي أصدرها المصرف الخليجي التجاري التابع لها، مشيرة إلى أن الإغلاق الناجح لهذا الإصدار سيعزز المركز المالي للمصرف والذي سيمكنه من الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية والحصول على حصة أكبر في السوق.

ــ ارتفعت أرباح الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين في النصف الأول 128 % إلى 22.7 مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 9.96 ملايين درهم في 2019.

ــ أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» عن استقالة عبدالله عسيران من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

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