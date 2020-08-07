«كوستا كروزس»: دبي عالم من الخيال

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير حديث، إن دبي التي تتعايش فيها بتناغم عوالم مختلفة من المعاصرة الفاخرة وعراقة الماضي البسيط موطن برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، وبرج العرب - أول فندق في العالم يصبح حقاً صنواً للمكان نفسه.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع «كوستا كروزس» أكبر شركة سياحية بحرية في إيطاليا، لا حدود للإبداع للخيال البشري عندما يتعلق الأمر بنخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية ضخمة على شكل نخلة من صنع الإنسان يفوق جمالها الخيال، لكن دبي تمكنت بالطبع، من المضي إلى أبعد من ذلك بقليل مع جزر «العالم» وهي سلسلة من 300 جزيرة منفصلة تحاكي شكل الأرض.

وتواصل المدينة تحطيم الأرقام القياسية مع دبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم، بالإضافة إلى مرسى دبي الضخم، ويمكن الاستفادة من التوقف في دبي لتجربة السحر واكتشاف العديد من المعالم السياحية لهذه المدينة الرائعة، والمعروفة بأنها واحدة من عواصم العالم الفاخرة. وأثناء التوقف، يمكنك الذهاب من ميناء دبي إلى برج خليفة، أطول مبنى في العالم، والتمتع بروعة فندق برج العرب.

ولا ننسى أماكن رائعة مثل أبراج الإمارات ومول الإمارات. وللباحثين عن الإثارة فإن أفضل مكان للزيارة هو بالتأكيد «أكوافنتشر»، وهي حديقة مائية مذهلة في اتلانتيس. بينما في مكان قريب، في دبي دولفيناريوم، يمكن الاستمتاع بتجربة رائعة حقًا للسباحة مع الدلافين.

وتخطط الشركة للقيام برحلة بحرية مدتها 26 يوما تنطلق من برشلونة 25 سبتمبر المقبل مروراً بمرسيليا وسافونا في الجزء الشمالي الغربي من إيطاليا، وتشيفيتافيكيا وهي مدينة وسط إيطاليا وروما و باليرمو، وأثينا صولاً إلى دبي في 20 أكتوبر 2020 على متن السفينة كوستا دياديما.

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