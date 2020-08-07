150 % نمو الدفع الإلكتروني في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الإنفاق من خلال أدوات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات 150 % نمواً خلال يونيو 2020 مقارنة مع مارس من العام ذاته وفقاً لإحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وما زال التسوّق الإلكتروني يحافظ على نسب نمو جيدة حتى الآن وذلك بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع هذا السلوك الإنفاقي والعودة إلى التسوّق التقليدي، خاصة بعد استئناف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

وشمل النمو في الإنفاق الإلكتروني جميع القطاعات، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة والملابس وغيرها في مؤشر على ترسّخ سلوك استخدام القنوات الإلكترونية في التسوق في أوساط المستهلكين.

وشهد الشراء الإلكتروني من خلال البقالات وقطاع الأدوية نمواً 200% خلال مارس وأبريل الماضيين، وحافظ على نسب جيدة بعد ذلك كذلك الحال بالنسبة لقطاع الملابس الذي زاد فيه الإنفاق الإلكتروني 72% خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى استخدام قنوات الدفع الإلكتروني على طلبات التوصيل من خلال المطاعم ارتفعت 300% خلال مارس وأبريل وهو مؤشر على تغير كبير في سلوك الأفراد ينبغي دراسته بالتفصيل.

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