12.7 مليار درهم أرباح الأسهم في 4 جلسات

عززت الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بعد عطلة عيد الأضحى ليربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12.7 مليار درهم مع صعود سوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في شهرين، مدفوعاً بتحسن معنويات المستثمرين منذ انطلاق ماراثون النتائج النصفية إلى جانب عمليات شراء انتقائي استهدفت الأسهم الكبرى في قطاعات العقار والطاقة والاستثمار.

وارتفع سوق دبي 2.77% وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ 12 يونيو الماضي إلى 2107.64 نقطة، معززاً بمكاسب المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين فيما صعد سوق أبوظبي 1.27% إلى 4359.58 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 1.86 مليار درهم، منها 1.3 مليار في دبي، و564 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 2.2 مليار سهم، موزعة بواقع 1.93 مليار في دبي و292.37 مليوناً في أبوظبي.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصاف 27.5 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصاف 26 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصاف 26 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي بصاف 27.5 مليون درهم.

وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بسوق دبي بصاف 59.64 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل بينما في أبوظبي مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصاف 62.65 مليون درهم.

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