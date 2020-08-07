عقيل كاظم: عقارات دبي تحتفظ بثقة المستثمرين

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «نخيل العقارية» بدبي، أن ثقة المستثمرين في قطاع العقارات بالإمارة لا تزال مرتفعة.

وأوضح في مقابلة أمس عبر الهاتف مع شبكة «سي إن بي سي» أنه بالنظر إلى تأثير «كوفيد 19» على سوق العقارات بدبي منذ شهر فبراير الماضي وما تلاه، فسنجد أن الشيء الجيد هو أن رد فعل الحكومة كان مبكراً، خاصة فيما يتعلق بالمساعي الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة، الحفاظ على سلامة الناس وعودة النشاط التجاري والحركة إلى أوضاعها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عقيل كاظم أنه برغم هذه الظروف، إلا أننا شهدنا مستويات رائعة من النشاط العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية.

فعلى سبيل المثال، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية التي جرت في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 32.5 مليار درهم من 16000 صفقة وهي أرقام تشير إلى أداء نشط لسوق العقارات في دبي».

وأضاف أنه فيما يخص أداء «نخيل» تحديداً فقد حققنا مبيعات تتجاوز قيمتها 800 مليون درهم منذ مارس الماضي، وهي الفترة التي شهدت ذروة انتشار الجائحة، الأمر الذي يُبرِز الثقة في قطاع العقارات بدبي».

وحول سؤال عن ارتفاع حجم المخزون العقاري في دبي بسبب توالي المشروعات الإنشائية، قال عقيل كاظم: «تأسست لجنة عقارية في العام الماضي لضبط المخزون وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات بدبي. وتركز شركات التطوير العقاري مثلاً بصفة أساسية على المشروعات التي تُولد قيمة، وتمنح الأولوية لهذه المشروعات.

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