برمجيات خبيثة تستهدف البيانات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة، تسمح للمهاجم بتنفيذ هجمات، كما حذرت من برمجيات خبيثة، تعمل على سرقة البيانات واستخراج كلمة المرور.وكشف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني أمس، عن إطلاق «سيسكو» تحديثات أمنية لـ«ويبكس ميتينج» لإغلاق 6 ثغرات بعضها يسمح للمهاجم بتنفيذ هجمات «اكس اس اس»، والوصول إلى معلومات حساسة، وحذف أو إنشاء نموذج اجتماع مقرر. وحذر الفريق الوطني من أن البرمجية الخبيثة «QSnatch» التي تصيب أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة «NAS» المطورة من شركة «QNAP» تعمل على سرقة البيانات واستخراج كلمة المرور

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز