الإمارات خامس مصدر للصكوك عالمياً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قالت «موديز» لخدمة المستثمرين أمس، إن إصدار الصكوك في الإمارات ازداد، وخاصة من قبل الشركات والمؤسسات المالية ما جعل الدولة خامس أكبر مصدر للصكوك عالمياً في النصف الأول من 2020.

وأضافت في تقرير أمس أن إجمالي الإصدارات العالمية خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 77 مليار دولار بانخفاض 12٪ عن نفس الفترة من العام الماضي مع تباطؤ النشاط في ماليزيا وإندونيسيا في حين ارتفع حجم التداول في الشرق الأوسط بنسبة 7 ٪. وارتفع الإصدار في الإمارات بشكل ملحوظ من مستوى قاعدة منخفضة، بدعم من الشركات والمؤسسات المالية.

وأوضحت أن الإصدارات في الإمارات والبحرين والكويت ازدادت لتصل مجتمعة إلى 15 مليار دولار على مدى الأشهر الستة من 10.8 مليارات دولار في النصف الأول 2019 وكان الارتفاع مدعوماً بإصدارات سيادية أعلى في البحرين.

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