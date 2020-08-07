120 ملياراً واردات أبوظبي من أجزاء المفاعلات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

لامست واردات أبوظبي من معدات وأدوات ولوازم المفاعلات النووية 120 مليار درهم خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى نهاية أبريل 2020 بحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي».

وكشف أحدث تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء عن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة عن ارتفاع واردات أجهزة ومستلزمات المفاعلات النووية بين يناير – أبريل 2020 إلى 5.94 مليارات درهم مقابل 3 مليارات للفترة نفسها من 2019 بزيادة 2.92 مليار وبنمو 49.1%.

وظهرت واردات المفاعلات النووية في تقارير المركز تحت بند الواردات رقم 80 والخاص بمعدات ومراجل وأدوات وأجهزة المفاعلات النووية وتطورت الواردات بشكل كبير خلال الفترة الزمنية لإنشاء محطة براكة النووية. وحققت أبوظبي سبقاً في تجارة تصدير وإعادة تصدير أجهزة المفاعلات النووية إلا أن الغلبة كانت لإعادة التصدير حيث تجاوزت 20 مليار درهم.

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