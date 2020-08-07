71 % نموّ عائدات التجارة الإلكترونية عالمياً بالربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير أعدته شركة «سيلزفورس»، أن عائدات التجارة الإلكترونية العالمية في الربع الثاني سجلت نمواً غير مسبوق بلغ 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ إطلاق مؤشر التسوّق قبل سبع سنوات. كما شهد الربع الثاني معدلات زيادة تاريخية لعدد الزيارات بنسبة 37%، والتحوّل للشراء الإلكتروني 35%، والإنفاق 34%، وذلك مقارنة بعام 2013. وذكر التقرير أن مواقع التسوّق الإلكتروني التي أتاحت خيار الشراء عبر الموقع واستلام المنتج من المتجر شهدت ارتفاعاً قياسياً في العائدات بلغ 127% مقارنة بالربع الأول 2019، في حين أن المواقع التي امتلكت متاجر تقليدية لكنها لم توفر خيار استلام المنتجات من متاجرها سجلت نمواً بمعدل 54% فقط.

زوار

وأضاف أن العادة جرت أن تشهد مواسم العطلات ارتفاعاً في أعداد زوار مواقع التسوّق الإلكتروني، لكن هذه الزيادة كانت تنعكس بتراجع معدلات التحوّل للشراء الرقمي، إلا أن الربع الثاني من العام جاء على خلاف هذه العادة. فقد سجّلت مواقع التسوق الرقمي ارتفاع أعداد الزوار بمعدل 37% مقارنة بالربع الثاني 2019، بلغ معدّل التحول للشراء الإلكتروني خلالها 3% عالمياً، أي بزيادة بمعدّل 35% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي والذي لم يتجاوز 2.2%.

عروض

وأوضح أن عروض خصم الأسعار استمرت في الارتفاع حول العالم خلال الربع الثاني لتتجاوز معدل الخصومات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 18%، وزادت عنها بقرابة 13%. وقد استأثرت الملابس بالنصيب الأوفر من هذه العروض على الأسعار بمعدل بلغ 22% خلال الربع الثاني، وجاءت الملابس الفاخرة في المرتبة الثانية بخصم 17%. في المقابل، كان للألعاب والسلع المنزلية أدنى مستويات الخصم بمعدل 9% و10% على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز